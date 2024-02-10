Разгон Radeon 780M: скорость стала выше, энергопотребление вышло из-под контроля

Он разогнал Radeon 780M до пиковой частоты 3,15 ГГц и постоянной частоты 3086 МГц, одновременно с этим он разогнал память DDR5−6400 до 8000 МГц.

При ручном разгоне графического процессора энергопотребление Radeon 780M может достигать 156 Вт, что выше, чем у RTX 4060 с энергопотреблением 115 Вт. При использовании PBO энергопотребление Radeon 780M также находится в диапазоне 69~83 Вт, что эквивалентно энергопотреблению RX 6400.

Разгон Radeon 780M позволяет значительно повысить производительность, но при этом существенно увеличивается энергопотребление и снижается коэффициент энергоэффективности.