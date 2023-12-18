Разработчики целый год решали проблему «Проводника» в Windows 11... и наконец-то они ее решили

Обновление KB5033375, выпущенное в декабре 2023 года, устранило ошибку, из-за которой «Проводник» Windows 11 автоматически открывался и переключал фокус с других приложений.

Эта проблема была впервые замечена пользователями в октябре 2022 года, когда Windows 11 Moment 2 поставлялась с обновленным дизайном «Проводника».

Ошибка заключалась в том, что «Проводник» внезапно открывался на переднем плане, мешая работе с другими программами. Это могло произойти в самый неподходящий момент, например, во время работы с документом или презентацией.

Пользователи описывали эту проблему как настоящий кошмар, поскольку создавалось впечатление, что компьютер взломан и кто-то пытается открыть папки.

В заметках к выпуску декабрьского обновления Microsoft тихо признала, что исправила проблему, из-за которой окна «Проводника» появлялись на переднем плане.

Отмтеим, что впервые Microsoft исправила эту проблему еще в предварительных сборках Insider в марте 2023 года. Но лишь сейчас патч добрался до всех пользователей.