Разработчики целый год решали проблему «Проводника» в Windows 11... и наконец-то они ее решили
После долгого года ожидания, Microsoft наконец решила одну из самых раздражающих проблем в Windows 11.
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Обновление KB5033375, выпущенное в декабре 2023 года, устранило ошибку, из-за которой «Проводник» Windows 11 автоматически открывался и переключал фокус с других приложений.
Эта проблема была впервые замечена пользователями в октябре 2022 года, когда Windows 11 Moment 2 поставлялась с обновленным дизайном «Проводника».
Ошибка заключалась в том, что «Проводник» внезапно открывался на переднем плане, мешая работе с другими программами. Это могло произойти в самый неподходящий момент, например, во время работы с документом или презентацией.
Пользователи описывали эту проблему как настоящий кошмар, поскольку создавалось впечатление, что компьютер взломан и кто-то пытается открыть папки.
В заметках к выпуску декабрьского обновления Microsoft тихо признала, что исправила проблему, из-за которой окна «Проводника» появлялись на переднем плане.
Отмтеим, что впервые Microsoft исправила эту проблему еще в предварительных сборках Insider в марте 2023 года. Но лишь сейчас патч добрался до всех пользователей.