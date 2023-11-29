Россия и страны ЕС в опасности: в OwnCloud найдена серьезная уязвимость

Исследователи из Greynoise сообщают о всплеске атак на серверы ownCloud, способные предоставить хакерам полный контроль. Дефект, обнаруженный компанией, позволяет хакерам получить доступ к паролям и криптографическим ключам через простой веб-запрос, представляя серьезный риск для безопасности серверов.

Поскольку на более чем 11 000 IP-адресах размещены серверы ownCloud по всему миру, включая Германию, США, Францию, Россию и Польшу, потенциальное влияние уязвимости очень велико. Пользователям настоятельно рекомендуется соблюдать меры по устранению уязвимости, предлагаемые ownCloud, в частности, удалять определенные файлы и менять важные пароли для защиты от несанкционированного доступа.