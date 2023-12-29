Российская майнинг-компания обратила свой взор на Африку

В дата-центре смогут разместиться более 34 000 майнеров Antminer S21 200Th с общим хэшрейтом 6,8 эксахеша в секунду (EH/s). Это составит примерно 1,2% от общего хэшрейта сети Биткойн. BitCluster считает, что богатые возобновляемые источники энергии Эфиопии делают ее идеальным местом для майнинга биткоина. Страна имеет растущую экономику и молодое население, что может обеспечить большой пул потенциальных майнеров.

Запуск дата-центра BitCluster — последний признак растущего интереса к майнингу биткоинов в Африке. В последние месяцы другие компании, включая Tether и Binance, также объявили о планах по строительству дата-центров в этом регионе.