RTX 2060 Super проверили в 60 играх на начало 2024 г.
В одном из выпусков на YouTube-канале GameGangsta запустили сборку с RTX 2060 Super в 60 современных играх в Full HD.
Игра Counter Strike 2 запускалась в 1080p с ультра-настройками. В среднем в ней удалось получить 155 к/с.
Grand Theft Auto V шла в том же разрешении и тоже с ультра-графикой. Средний FPS в ней составил 103 к/с.
PUBG (Season 27) тестировалась в Full HD с пресетом Ultra. Средняя производительность в ней равнялась 129 к/с.
Call of Duty Warzone (Season 1) шла с графикой Extreme, DLSS Quality. Средняя частота кадров в этой игре составляла 88 к/с.
Far Cry 6 запускалась на ультра-настройках графики. В среднем в этой игре FPS составлял 85 к/с.
Forza Motorsport тестировалась с ультра-пресетом и DLSS Quality. Средняя производительность в ней равнялась 60 к/с.
С этими и другими замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
В среднем вы можете рассчитывать в современных играх в Full HD с RTX 2060 Super 8 ГБ на примерно 90 к/с.
Характеристики игрового компьютера: - процессор Intel Core i5-13400F 3.30Ghz 30MB 1700p 10nm; - материнская плата Asus TUF GAMING B660M-E D4 Intel LGA1700 DDR4;
- оперативная память Adata XPG Spectrix D41 TUF RGB 8x2 GB DDR4 3200 Mhz; - видеокарта Gigabyte RTX 2060 Super Windforce OC 8G 256 Bit GDDR6 8 GB; - SSD WD 500GB Blue SN570 Gen3x4 M.2 2280 SSD; - HDD 6TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM; - корпус Asus TUF Gaming GT301 Tempered Glass RGB USB 3.2 ATX; - блок питания Asus TUF GAMING 650B 650 W Power Supply; - операционная система Windows 10 Pro.