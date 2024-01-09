RTX 2060 Super проверили в 60 играх на начало 2024 г.

Игра Counter Strike 2 запускалась в 1080p с ультра-настройками. В среднем в ней удалось получить 155 к/с.

Grand Theft Auto V шла в том же разрешении и тоже с ультра-графикой. Средний FPS в ней составил 103 к/с.

PUBG (Season 27) тестировалась в Full HD с пресетом Ultra. Средняя производительность в ней равнялась 129 к/с.

Call of Duty Warzone (Season 1) шла с графикой Extreme, DLSS Quality. Средняя частота кадров в этой игре составляла 88 к/с.

Far Cry 6 запускалась на ультра-настройках графики. В среднем в этой игре FPS составлял 85 к/с.

Forza Motorsport тестировалась с ультра-пресетом и DLSS Quality. Средняя производительность в ней равнялась 60 к/с.