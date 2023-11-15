RTX 2070 Super против RTX 3060 Ti: кто всё-таки быстрее

Cyberpunk 2077 запускалась с высоким пресетом. В среднем в ней частота кадров находилась на уровне 96 к/с (RTX 2070 Super) и 87 к/с (RTX 3060 Ti). Максимальный FPS равнялся в этом случае 119 к/с и 109 к/с соответственно, минимальный - 80 к/с и 53 к/с.

Игра GTA 5 шла тоже на высоких настройках графики. Средняя производительность в ней равнялась 178 к/с (2070 S) и 163 к/с (3060 Ti), максимальная частота кадров - 188 к/с в обоих случаях, минимальная - 147 к/с и 136 к/с соответственно.

В игре Red Dead Redemption 2 с пресетом Epic средний FPS составлял 83 к/с (RTX 2070 Super) и 99 к/с (RTX 3060 Ti), максимальный - 93 к/с и 113 к/с, минимальный - 74 к/с и 90 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege запускалась на высоких настройках. Средняя частота кадров в ней составляла 307 к/с и 338 к/с (с RTX 2070 Super и RTX 3060 Ti соответственно), максимальная - 401 к/с и 443 к/с, минимальная - 246 к/с и 257 к/с соответственно.