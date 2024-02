RTX 4080 Super в разгоне сравнили со стандартной RTX 4090 в играх

Call of Duty Modern Warfare III в разрешении 1440p шла со средней частотой кадров 208 к/с (RTX 4080 S) и 239 к/с (RTX 4090), в 4К — с 139 к/с и 167 к/с соответственно. При повторном тестировании в этой же игре средний FPS составил в 1440p 196 к/с и 221 к/с соответственно, в 4К — 122 к/с и 149 к/с соответственно.

God of War запускалась в 1440p со средней производительностью 174 к/с (RTX 4080 S) и 201 к/с (RTX 4090), в 4К — со 125 и 142 к/с соответственно.

В The Last of Us удалось в 1440p в среднем получить 123 к/с (с RTX 4080 S) и 148 к/с (с RTX 4090), в разрешении 4К — 76 к/с и 87 к/с соответственно.

Resident Evil 4 тестировалась в 1440p со средним FPS на уровне 196 к/с (RTX 4080 S) и 209 к/с (RTX 4090), в 4К — со 120 к/с и 141 к/с соответственно.

Игра Call of Duty Modern Warfare II запускалась в QHD со средней частотой кадров 169 к/с (RTX 4080 S) и 181 к/с (RTX 4090), в 4К — со 113 к/с и 135 к/с соответственно.

Dying Light 2 шла в разрешении 1440p со средней частотой производительностью в районе 167 к/с (с 4080 S) и 194 к/с (4090), в разрешении 4К — с 87 и 106 к/с соответственно.