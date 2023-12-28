Рынок ПК готов вновь стать прибыльным в 2024 году после многолетнего спада

Несмотря на вялые показатели третьего квартала, когда поставки снизились на 7,2% в годовом исчислении, падение оказалось более мягким, чем ожидалось. IDC скорректировала свой прогноз на весь год до 13,8%, что знаменует собой потенциальный переломный момент. В этом году основное падение придется на образовательный и коммерческий сегменты — на 15,4 и 12,2% соответственно.

Однако будущее выглядит более радужно. IDC ожидает подъема в 2024 году за счет:

Старение парка ПК: значительная часть коммерческих ПК, срок службы которых подходит к концу, потребует замены, что создаст естественный цикл обновления.

Переход на Windows 11: приближающийся срок перехода предприятий на Windows 11 придаст дополнительный импульс волне обновлений.

Появление компьютеров с искусственным интеллектом: ожидается, что новые ПК, оснащенные возможностями искусственного интеллекта, будут набирать обороты, первоначально привлекая предприятия, а затем распространяясь среди потребителей.

Развивающийся потребительский рынок: изменение потребностей и предпочтений на потребительском рынке будет и дальше стимулировать спрос на универсальные и мощные ПК.

Если смотреть в будущее, то 2024 год может стать поворотным для индустрии ПК. Сочетание этих факторов, а также появление в будущем Windows 12, как ожидается, приведет к росту на 3,4% по сравнению с 2023 годом, что ознаменует возвращение рынка ПК в прежнюю форму.