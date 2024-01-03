Ryzen 5 3600, 4500 и 5500: стоит ли доплачивать?

В игре Spider-Man Remastered с очень высоким пресетом средняя частота кадров составила 68 к/с с Ryzen 3600 и 4500, 77 к/с с Ryzen 5500.

Игра Mount and Blade II запускалась тоже с ультра-настройками. Средний FPS в ней у 3600 был, как ни странно, выше, чем у 4500: 113 к/с против 109 к/с. В то же время у Ryzen 5500 частота кадров находилась на уровне 133 к/с.

A Total War Saga Troy шла с ультра-пресетом. В среднем в этой игре производительность равнялась 54 к/с (3600 и 4500) и 62 к/с (5500).

Assassin’s Creed Valhalla тестировалась с графикой Ultra. Средняя производительность в ней составляла 124 к/с с 3600, 131 к/с с 4500 и 134 к/с с 5500.

В игре Days Gone с максимальной графикой средняя частота кадров находилась в районе 174 к/с (4500), 181 к/с (3600) и 197 (5500).