Ryzen 7 7700 против i5-13600: восемь мощных ядер и 14... разных

Call of Duty Modern Warfare III шла в разрешении 1080p со средней частотой кадров 129 (R7 7700) и 121 (i5−13 600), в 1440p — с 86 и 83 к/с соответственно. Второй раз в этой же игре удалось получить в среднем в 1080p 112 и 117 к/с соответственно, в 1440p — 85 и 89 к/с соответственно.

The Last of Us тестировалась в Full HD со средним FPS 73 к/с (Ryzen) и 78 к/с (Intel), в 1440p — 54 и 51 к/с соответственно.

Dying Light 2 запускалась в 1080p со средней частотой кадров на уровне 108 к/с (R7 7700) и 104 к/с (i5−13 600), в 1440p — с 73 к/с в обоих случаях.

Игра Hitman III шла в Full HD со средней производительностью 156 к/с (Ryzen 7) и 151 к/с (Intel Core i5), в 1440p — со 102 и 104 к/с соответственно.

В Cyberpunk 2077 удалось в 1080p в среднем получить 109 к/с и 112 к/с (с R7 7700 и i5−13 600 соответственно), в 1440p — 68 и 69 к/с соответственно.