Ryzen Threadripper 7000 получит еще более быструю разгоняемую память DDR5-7800
G.Skill и v-color представили разогнанные модули RDIMM для процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000-й серии. Не останавливаясь на 6400 МТ/с и 7200 МТ/с, компания v-color намерена выпустить модули памяти, достигающие беспрецедентной скорости 7800 МТ/с.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Эти модули RDIMM, оснащенные профилями ECC, обещают экстремальную производительность для энтузиастов и рабочих станций профессионального уровня. Четырехканальные комплекты емкостью 64 и 32 Гбайт обеспечивают пропускную способность подсистемы памяти DDR5-7800 на уровне 249,6 Гбайт/с.
Игровое и профессиональное сообщество с нетерпением ждет появления этих «скоростных демонов» на платформе Gigabyte TRX50. Приготовьтесь к временам, когда из процессоров Ryzen Threadripper 7000 будет извлечена «каждая крупица» производительности.