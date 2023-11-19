Компьютеры
07:30, 19 ноября 2023
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С китайского сайта Nvidia пропала RTX 4090

Видеокарта RTX 4090 от Nvidia исчезает с игрового ландшафта Китая, поскольку последние экспортные ограничения США нанесли по ней сокрушительный удар. Продажи в Китае резко упали, а сама карта была таинственным образом удалена из официального магазина Nvidia в стране.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Новые правила, введенные 17 ноября, вынудили Nvidia в том числе прекратить поставки своих мощных графических процессоров AD102 в несколько стран, что вызвало критику среди фанатов.

Несмотря на то, что и другие страны, такие как Вьетнам, попали под действие этих ограничений, там они пока остаются нетронутыми. Судьба RTX 4090 в Китае висит на волоске, но появилась надежда в виде грядущей RTX 4080 SUPER, выход которой намечен на январь и которая может все же попасть на родину Великой китайской стены.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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