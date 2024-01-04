Samsung осветила выставку CES продвинутыми игровыми OLED-мониторами Odyssey

Odyssey OLED G9: 49-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением DQHD и частотой обновления 240 Гц.

Odyssey OLED G6: 27-дюймовое QHD-устойствро с частотой обновления 360 Гц и временем отклика 0,03 мс.

- **Odyssey OLED G8:** первый плоский 32-дюймовый OLED-монитор от Samsung с разрешением 4K UHD и соотношением сторон 16:9.

Заявлены также технология OLED Glare-Free, VESA DisplayHDR™ True Black 400, мультиконтроль, Samsung SmartThings Hub, платформа Samsung Smart TV и игровой хаб

Неважно, хотите ли вы «погружения» в изогнутый G9, четкости G8 или скорости G6 — серии Odyssey OLED есть, что предложить вам.