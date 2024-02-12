Самые неудачные видеокарты для покупки в 2024 г.

Если говорить о б/у видеокартах, то к их покупке нужно подходить с умом.

AMD Radeon HD 7000 Series точно нужно обходить стороной. Даже если вы найдёте для себя какое-то выгодное предложение на «Авито». Эти модели уже устарели, они сильно греются, их поддержка давно завершилась.

К этому же списку отнести можно AMD на архитектуре GCN 1.1. То есть R5, R7, R9 200 и 300 серии. Эти видеокарты тоже сильно греются, а топовые решения страдали от отвала чипов. Поддержка драйверов также завершилась в 2018 году.

Также лучше отказаться от AMD серии Fury с памятью HBM, RX 400 и 500 серии, Vega 56, 64, Radeon VII.

Из RX 5000 Series имеет смысл брать разве что бюджетные варианты типа RX 5500 XT 4 или 8 ГБ. Что касается RX 5600 XT, то здесь 50 на 50. В целом можно найти за ту же цену модели свежее и надёжнее. То же самое касается RX 5700 и 5700 XT.