Самый емкий в мире SSD Solidigm на 61,44 ТБ поступил в продажу по доступной цене

В D5-P5336 используется технология четырехуровневых ячеек (QLC), которая позволяет хранить значительный объем данных в компактном форм-факторе. По сравнению с массивом жестких дисков (HDD) SSD может хранить в шесть раз больше данных на той же площади.

Несмотря на огромную емкость, D5-P5336 в настоящее время он доступен для предварительного заказа на сайте PCNation по цене 3975,16 долларов и на сайте Tech-America по цене 3692 долларов. Это означает, что цена за терабайт в среднем намного дешевле, чем у SSD емкостью 8 ТБ.