Самый компактный дистрибутив Linux получил новую версию впервые за 12 лет
DSL
Новое издание DSL 2024 вызвало немалый интерес, ведь последний раз обновление выходило еще более 10 лет назад.
За эти годы размер дистрибутива значительно увеличился — с 50 МБ в 2008 году до 700 МБ сегодня. Несмотря на кажущееся увеличение, основная философия DSL осталась неизменной — предоставление полноценного рабочего окружения для ПК с ограниченными ресурсами.
DSL 2024, основанный на Debian и antiX, сохраняет возможность запуска с live CD, хотя теперь для этого потребуется диск стандартного размера.
Джон Эндрюс, движущая сила проекта, утверждает, что 700 МБ теперь является жестким пределом для DSL, что обусловлено необходимостью совместимости с обычными CD-R.
Новая версия предлагает широкий выбор приложений, выбранных за их функциональность, компактность и минимальные зависимости.
В DSL 2024 включены два оконных менеджера, три веб-браузера, множество приложений для офисной работы, воспроизведения медиа и другие необходимые инструменты.
Для экономии места разработчики использовали приложения, работающие в терминале, ограничили локализацию несколькими вариантами английского языка и удалили различные исходные коды и файлы ресурсов документации.
Важным нововведением стало полноценное включение apt, что позволяет пользователям устанавливать любимые приложения, которых может не хватать в дистрибутиве.