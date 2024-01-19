Seagate скоро выпустит HDD с лазерным подогревом

HAMR — это технология, использующая лазер для нагрева поверхности пластины жесткого диска перед записью данных. Это позволяет накопителю использовать более слабое магнитное поле для записи данных, что, в свою очередь, обеспечивает более высокую плотность записи.

SMR — это технология, при которой данные записываются в виде «черепицы», а соседние дорожки перекрываются. Это также помогает увеличить плотность записи, но при этом может снижаться производительность.

Новые диски Seagate HAMR ориентированы на корпоративный рынок, где высокая емкость является основным преимуществом. Начало поставок дисков ожидается в первом квартале 2024 года.

В будущем Seagate планирует продолжать увеличивать емкость своих дисков HAMR. В ближайшие несколько лет компания рассчитывает предложить диски емкостью 40 и 50 ТБ.