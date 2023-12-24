Seasonic предложила использовать фен для волос во время установки RTX 4090 и не только

В недавнем выпуске руководства Seasonic рассматривает тонкости использования и установки этих соединительных кабелей для таких графических процессоров, как GeForce RTX 4090. Хотя в новых картах используется кабельный интерфейс 12V-2×6, что позволяет устранить проблемы, возникающие при использовании ранних моделей 12VHPWR, пользователям рекомендуется проявлять осторожность при прокладке кабелей. В частности, Seasonic рекомендует сохранять зазор в 35 мм перед применением любых изгибов, а также использовать фен для мягкого нагрева кабеля при необходимости.

Объявление подчеркивает проблемы, связанные с большими графическими процессорами, в частности с RTX 4090, у которого из-за высокой мощности возникали проблемы с горением и плавлением.