Sipeed Longan Pi3H: одноплатный ПК с возможностями «полноценного»

Большие возможности в крошечном корпусе.

В отличие от своих миниатюрных собратьев, Longan Pi3H может похвастаться полноразмерными портами HDMI, USB и даже гигабитным Ethernet, что избавляет от необходимости использовать переходники. Имеется также WiFi 6 и Bluetooth 5.4 для бесперебойного стриминга и связи с устройствами.

Сменный процессорный модуль LM3H содержит SoC Allwinner H618, оперативную память и флэш-память eMMC, обеспечивая возможность будущих обновлений.

Характеристики:

Четырехъядерный процессор Arm Cortex-A53

Оперативная память LPDDR4 объемом 2 или 4 ГБ Слот для карт памяти MicroSD и опциональная флэш-память eMMC

HDMI 2.0a с поддержкой 4Kp60

40-контактный GPIO-разъем, совместимый с Raspberry Pi-разъемом

Несколько вариантов предустановленной ОС: Debian, Android 12 или Linux.

Longan Pi3H стоит всего 23,90 доллара.