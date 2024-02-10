Скончался основатель компании Autodesk

Новостью о его кончине от имени семьи Уокера поделился консультант и программист Оуэн Венгерд. «С большой печалью мы сообщаем о смерти Джона в пятницу, 2 февраля 2024 года», — говорится в заявлении.

Уокер родился в Мэриленде в семье врачей и сначала пошел по семейному пути, однако зарождающаяся компьютерная революция захватила его воображение, заставив переключить внимание на информатику и электротехнику. Это судьбоносное решение в конечном итоге определило ход его жизни и карьеры.

В 1972 году он встретил свою жену Рокси, и их путешествие привело их в Калифорнию, где Джон приступил к ряду технологических предприятий. 1976 год стал поворотным. Джон разработал собственную печатную плату на основе микропроцессора Texas Instruments TMS9900, что послужило толчком к созданию компании Marinchip Systems. Этот шаг в конечном итоге привел к рождению компании Autodesk в 1982 году.

Помимо предпринимательских успехов, Уокер был плодовитым писателем и защитником свободы интернета. Его личный веб-сайт Fourmilab по-прежнему является «сокровищницей» технической информации и проницательных эссе, отражающих его интересы и неизменную приверженность идее обмена знаниями.