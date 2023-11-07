Сложный выбор в бюджетный комп: RTX 2060 Super 6 ГБ против RTX 3050 8 ГБ

Warzone 2.0 запускалась с высоким/средним пресетом. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 85 к/с с RTX 2060 Super и 80 к/с с RTX 3050, максимальная - 100 к/с и 95 к/с соответственно, минимальная - 78 к/с и 66 к/с соответственно.

The Witcher 3 тестировалась на ультра-настройках графики. В среднем FPS в ней составил 70 к/с (2060S) и 66 к/с (3050), максимальный - 79 к/с и 81 к/с соответственно, минимальный - 62 к/с и 45 к/с соответственно.

Игра Battlefield 5 шла с высоким пресетом. Средний FPS в ней равнялся 77 к/с с 2060S и 71 к/с с 3050. Максимум удалось получить 97 к/с и 85 к/с соответственно, минимум - 64 к/с и 60 к/с.

В Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики в среднем удалось получить 87 к/с (RTX 2060 Super) и 92 к/с (RTX 3050), максимально - 108 к/с и 111 к/с соответственно, минимально - 75 к/с и 77 к/с соответственно.