Смелый шаг Китая к доминированию ИИ: представлен чип Huawei Ascend 910B

Несмотря на ограничения США, успехи Huawei в разработке ИИ-чипов очевидны: Ascend 910B будет использоваться в облачной инфраструктуре Huawei и уже заказывается такими крупными китайскими компаниями, как Baidu.

Тем временем китайские CSP, такие как Baidu и Alibaba, вкладывают значительные средства в разработку собственных ИИ-чипов, причем Kunlunxin от Baidu и Hanguang 800 от Alibaba лидируют в этом направлении.

Санкции США создают препятствия для разработки высокотехнологичных решений в Китае, влияя на его способность внедрять передовые процессы и конкурировать с такими мировыми лидерами, как Nvidia и AMD, но, несмотря на трудности, Китай продолжает стремиться к созданию полноценной ИИ-экосистемы.