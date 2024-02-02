Компьютеры
Опубликовано 02 февраля 2024, 18:00
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Сможет ли разогнанный i5-12400 победить Ryzen 5 7500F

Эксперт YouTube-канала «Артём объяснит» сравнил игровую производительность и быстродействие в рабочих программах Ryzen 5 7500F в стоке, а также i5-12400 в стоке и в разгоне.
Артём объяснит

Артём объяснит

Тестовый стенд включал в себя, помимо процессоров, матплаты ASRock B760M PG Riptide DDR5 и ASRock B650M-H/M.2+ (Intel) и ASRock B650M-H/M.2+ (AMD), видеокарту Gigabyte Aorus Radeon 7900 XTX Elite, оперативную память Patriot Viper Extreme 5.

С результатами тестирования как в рабочих программах, так и в играх вы можете ознакомиться ниже на изображениях.

Все игры запускались в Full HD на ультра-настройках без DLSS/FSR и RT. В Assassin's Creed Valhalla средний FPS выше всего был у i5-12400 с разгоном: 195 к/с. За ним шёл Ryzen 5 7500F со 189 к/с в среднем. На третьем месте оказался тот же процессор Intel, но без разгона. Похожие результаты были и в других проектах.

В Far Cry 6 Ryzen обогнал разогнанный Intel, но средние показатели всё равно были очень близкими: 168 к/с и 165 к/с соответственно.

Hogwarts Legacy чуть лучше шла с Ryzen 5 7500F по сравнению с i5-12400 с разгоном. Средний FPS в игре составил 200 к/с и 191 к/с соответственно.

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Вывод

Core i5-12400 в разгоне до 5 ГГц показывает себя отлично. Но есть один нюанс: нужно фактически покупать 2,5 материнских платы, да и разгон у этого процессора тоже непростой. Поэтому всё же будет проще взять Ryzen 5 7500F и приобрести к нему любую B-материнскую плату.

Автор:Егор Ларионов
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