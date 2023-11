Сможет ли старый игровой Ryzen 5 5600X3D одолеть новый универсальный Ryzen 5 7600X в современных играх

Resident Evil 4 шла с ультра-пресетом в 1080p со средней частотой кадров 151 к/с (7600Х) и 146 к/с (5600Х3D), в 1440p - со 108 к/с и 106 к/с соответственно.

В игре Cyberpunk 2077 удалось в среднем в Full HD получить 118 к/с с 7600Х и 111 к/с с 5600Х3D, в 1440p - 79 к/с и 78 к/с соответственно.

The Last Of Us запускалась в 1080p с 94 к/с и 89 к/с (7600Х и 5600Х3D соответственно) в среднем, в 1440p - с 69 к/с в обоих случаях.

Call Of Duty Modern Warfare II тестировалась в разрешении 1080p со 152 к/с и 149 к/с в среднем (Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 5600X3D соответственно), в разрешении 1440p - со 104 к/с и 101 к/с.

Dying Light 2 шла в Full HD в среднем со 123 к/с (Ryzen 5 7600X) и 127 к/с (Ryzen 5 5600X3D), в 1440p - с 84 к/с и 87 к/с.