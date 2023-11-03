Сможет ли старый игровой Ryzen 5 5600X3D одолеть новый универсальный Ryzen 5 7600X в современных играх
В одном из выпусков на YpuTube-канале TheSpyHood эксперты выяснили, какую производительность способны обеспечить в 1080p и 1440p процессоры Ryzen 5 5600X3D и Ryzen 5 7600X.
TheSpyHood
Resident Evil 4 шла с ультра-пресетом в 1080p со средней частотой кадров 151 к/с (7600Х) и 146 к/с (5600Х3D), в 1440p - со 108 к/с и 106 к/с соответственно.
В игре Cyberpunk 2077 удалось в среднем в Full HD получить 118 к/с с 7600Х и 111 к/с с 5600Х3D, в 1440p - 79 к/с и 78 к/с соответственно.
The Last Of Us запускалась в 1080p с 94 к/с и 89 к/с (7600Х и 5600Х3D соответственно) в среднем, в 1440p - с 69 к/с в обоих случаях.
Call Of Duty Modern Warfare II тестировалась в разрешении 1080p со 152 к/с и 149 к/с в среднем (Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 5600X3D соответственно), в разрешении 1440p - со 104 к/с и 101 к/с.
Dying Light 2 шла в Full HD в среднем со 123 к/с (Ryzen 5 7600X) и 127 к/с (Ryzen 5 5600X3D), в 1440p - с 84 к/с и 87 к/с.
Hitman III тестировалась в 1080p со средним FPS 173 к/с (7600X) и 141 к/с (5600X3D), в 1440p - со 112 к/с и 97 к/с.
Call Of Duty Warzone 2.0 шла в 1080p со средней частотой кадров на уровне 135 к/с (7600X) и 133 к/с (5600X3D), в 1440p - со 108 к/с и 104 к/с соответственно.
Far Cry 6 запускалась в 1080p со средней производительностью 163 к/с и 138 к/с (7600X и 5600X3D соответственно), в 1440p - со средним FPS 118 к/с и 107 к/с соответственно.
Spider-Man Miles Morales тестировалась в разрешении Full HD со средней частотой кадров 154 к/с (с Ryzen 5 7600X) и 147 к/с (с Ryzen 5 5600X3D), в 1440p - со 113 к/с и 115 к/с.
В игре A Plague Tale: Requiem средний FPS равнялся в 1080p - 97 к/с (7600X) и 91 к/с (5600X3D), в 1440p - 74 к/с и 72 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 запускалась в 1080p со средней частотой кадров 146 к/с (7600X) и 139 к/с (5600X3D), в разрешении 1440p - со 121 к/с и 119 к/с соответственно.
Вывод
Более удачным процессором для игр оказался Ryzen 5 7600X. Разница между ним и 5600X3D в 1080p во всех играх в целом составила 7% (137 к/с и 128 к/с), в 1440p - 3% (99 к/с и 96 к/с).
Характеристики игровых сборок: - операционная система Windows 11 Pro 64 Bit; - процессор AMD Ryzen 5 5600X3D (Gigabyte X570 Aorus Xtreme)/AMD Ryzen 5 7600X (Asus ROG Crosshair X670E HERO); - видеокарта AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ; - система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler; - блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200 Вт; - оперативная память 4x16 ГБ DDR5 4800 МГц/4х16 ГБ DDR4 4800 МГц.