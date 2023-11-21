Современные игры запустили на видеокарте GeForce с 256 МБ памяти
В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming протестировали GeForce G100 в 18 современных играх.
EDWARD Gaming
Assassins Creed IV Black Flag запускалась в разрешении 800х600 с низким пресетом. Средний FPS в ней составлял всего 5 к/с, а в очень редких событиях он снижался до 3 к/с.
Игра Alan Wake тестировалась в разрешении 1024х768 и на настройках графики Very Low. Средняя частота кадров в ней равнялась 8 к/с, в крайне редких событиях - 5 к/с.
COD Modern Warfare 2 шла в разрешении 800х600 и на низких настройках графики. Средняя производительность в ней составляла 46 к/с, в очень редких событиях - 19 к/с.
COD Modern Warfare 3 тоже запускалась в разрешении 800x600 и с пресетом Low. FPS в ней в среднем равнялся 36 к/с, в очень редких событиях - 17 к/с.
Counter-Strike 2 вообще не запустилась, к сожалению. Dead Island шла в разрешении 1024x768 и с низким пресетом. Средняя частота кадров составляла в ней всего 10 к/с.
Far Cry 3 шла в разрешении 800x600 на низких настройках графики. Средний FPS в ней составлял 9 к/с, а в крайне редких событиях - 6 к/с.
Эти и другие замеры вы можете увидеть ниже на видео.
Вывод
В среднем в современных играх от компьютера с GeForce G100 256 МБ вы можете ожидать около 27 к/с.
Характеристики сборки: - процессор Intel Core i5-11400; - видеокарта NVIDIA GeForce G100 256MB DDR2; - оперативная память 1x8GB and 1x16GB SAMSUNG 2666MHz; - материнская плата ASUS ROG Strix B560-A; - SSD Toshiba 120GB A400; - HDD 4TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache; - HDD 1TB WD Blue 64MB Cache; - блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze; - операционная система Windows 10 Pro Build 19044.