Современные игры запустили на видеокарте GeForce с 256 МБ памяти

Assassins Creed IV Black Flag запускалась в разрешении 800х600 с низким пресетом. Средний FPS в ней составлял всего 5 к/с, а в очень редких событиях он снижался до 3 к/с.

Игра Alan Wake тестировалась в разрешении 1024х768 и на настройках графики Very Low. Средняя частота кадров в ней равнялась 8 к/с, в крайне редких событиях - 5 к/с.

COD Modern Warfare 2 шла в разрешении 800х600 и на низких настройках графики. Средняя производительность в ней составляла 46 к/с, в очень редких событиях - 19 к/с.

COD Modern Warfare 3 тоже запускалась в разрешении 800x600 и с пресетом Low. FPS в ней в среднем равнялся 36 к/с, в очень редких событиях - 17 к/с.

Counter-Strike 2 вообще не запустилась, к сожалению. Dead Island шла в разрешении 1024x768 и с низким пресетом. Средняя частота кадров составляла в ней всего 10 к/с.

Far Cry 3 шла в разрешении 800x600 на низких настройках графики. Средний FPS в ней составлял 9 к/с, а в крайне редких событиях - 6 к/с.