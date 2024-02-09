Современные маломощные RTX 3050 6 ГБ и 8 ГБ сравнили с аналогами от AMD и старой моделью Nvidia

Тестовый стенд включал, помимо видеокарт RTX 3050 6 ГБ, RTX 3050 8 ГБ, RX 6500 XT и GTX 1650 GDDR5, процессор Intel Core i7-14700KF, оперативную память 2х24 DDR5 7000 МГц.

Assassin's Creed тестировалась на средних настройках графики. В ней удалось получить в среднем 68 к/с с RX 6500 XT, 45 к/с с GTX 1650, 68 к/с с RTX 3050 6 ГБ и 85 к/с с RTX 3050 8 ГБ.

В Cyberpunk 2077 новая RTX 3050 уверенно на 10% обгоняет RX 6500 XT. Шла она тоже со средним пресетом, однако ни на той, ни на другой видеокарте в итоге комфортно играть всё-таки не получится.

В игре Far Cry 6 у RX 6500 XT и RTX 3050 практически паритет с небольшим перевесом в сторону последней: 75 к/с и 91 к/с. Шла эта игра уже с высокими настройками графики.

Подробнее эти и другие результаты в играх - ниже.