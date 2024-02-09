Компьютеры
Опубликовано 09 февраля 2024, 07:30
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Современные маломощные RTX 3050 6 ГБ и 8 ГБ сравнили с аналогами от AMD и старой моделью Nvidia

На YouTube-канале «Артём объяснит» сравнили в играх в 1080p без DLSS\FSR и с этими функциями RTX 3050 6 ГБ, RX 6500 XT, GTX 1650 и RTX 3050 8 ГБ.
Артём объяснит

Артём объяснит

Тестовый стенд включал, помимо видеокарт RTX 3050 6 ГБ, RTX 3050 8 ГБ, RX 6500 XT и GTX 1650 GDDR5, процессор Intel Core i7-14700KF, оперативную память 2х24 DDR5 7000 МГц.

Assassin's Creed тестировалась на средних настройках графики. В ней удалось получить в среднем 68 к/с с RX 6500 XT, 45 к/с с GTX 1650, 68 к/с с RTX 3050 6 ГБ и 85 к/с с RTX 3050 8 ГБ.

В Cyberpunk 2077 новая RTX 3050 уверенно на 10% обгоняет RX 6500 XT. Шла она тоже со средним пресетом, однако ни на той, ни на другой видеокарте в итоге комфортно играть всё-таки не получится.

В игре Far Cry 6 у RX 6500 XT и RTX 3050 практически паритет с небольшим перевесом в сторону последней: 75 к/с и 91 к/с. Шла эта игра уже с высокими настройками графики.

Подробнее эти и другие результаты в играх - ниже.

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

Артём объяснит

С DLSS и FSR в Cyberpunk 2077 вновь лидирует по средней частоте кадров RTX 3050. То же самое касается показателей в редких событиях.

Hogwarts Legacy с DLSS/FSR тоже шёл лучше с RTX 3050: 105 к/с против RX 6500 XT. И это со средними настройками графики. Все замеры в играх вы можете увидеть выше на изображениях.

Вывод

RTX 3050 — довольно спорная модель. С одной стороны, если она будет продаваться за 17 тысяч рублей, то взять её вполне можно. Тем более что она составляет конкуренцию RX 6500 XT, не требует доп. питания и имеет различные «фишки». В целом за 17 тысяч она и правда станет лучшим решением для игр.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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