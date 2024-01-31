Сравнение «почти флагманских» видеокарт: RTX 4070 Ti Super против RX 7900 XT
TheSpyHood
Call Of Duty Modern Warfare III шла в 1440p со средней частотой кадров 149 к/с (RTX 4070 Ti S) и 160 к/с (RX 7900 XT), в 4К — с 87 и 98 к/с соответственно. При повторном тестировании в этой игре удалось получить 163 и 178 к/с соответственно в 1440p и 102 и 109 к/с соответственно в 4К.
В Spider-Man в разрешении 1440p в среднем производительность составляла 205 к/с (RTX 4070 Ti S) и 208 к/с (RX 7900 XT), в 4К — 119 к/с в обоих случаях.
The Last Of Us запускалась в 1440p со средним FPS в районе 102 к/с (RTX 4070 Ti SUPER) и 98 к/с (RX 7900 XT), в разрешении 4К — 59 к/с и 58 к/с соответственно.
Игра Resident Evil 4 шла в QHD со средней производительностью 163 к/с (RTX 4070 Ti S) и 159 к/с (RX 7900 XT), в 4К — с 98 и 95 к/с соответственно.
Dying Light 2 тестировалась в 1440p со средней частотой кадров 129 к/с (RTX 4070 Ti S) и 125 к/с (RX 7900 XT), в разрешении 4К — с 69 и 68 к/с соответственно.
Himan III запускалась в 1440p со средним FPS в районе 197 к/с (RTX 4070 Ti S) и 184 к/с (RX 7900 XT), в 4К — со 138 к/с и 136 к/с соответственно.
В Cyberpunk 2077 удалось в 1440p получить в среднем 117 к/с (RTX 4070 Ti S) и 119 к/с (RX 7900 XT), в разрешении 4К — 59 к/с и 58 к/с с RTX 4070 Ti S и RX 7900 XT соответственно.
Horizon Zero Dawn тестировалась в 1440p со средней частотой кадров 179 к/с (с RTX 4070 Ti S) и 167 к/с (с RX 7900 XT), в 4К — со 100 к/с и 94 к/с соответственно.
Assassin’s Creed Valhalla шла в разрешении 1440p со средней производительностью 149 к/с (RTX 4070 Ti S) и 159 к/с (RX 7900 XT), в разрешении 4К — с 95 и 97 к/с соответственно.
Red Dead Redemption II запускалась в 1440p со средней частотой кадров 137 к/с (с 4070 Ti S) и 142 к/с (с 7900 XT) соответственно, в 4К — с 92 и 95 к/с соответственно.
Вывод
Результаты тестирования получились неоднозначными. В целом же по среднему FPS во всех играх разницы между видеокартами не было вообще: в 1440p этот показатель равнялся 154 к/с, в 4К — 93 к/с.
Характеристики игровых сборок: — операционная система Windows 11 Pro 64 Bit; — процессор Intel Core i9−14900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI); — видеокарта ZOTAC Gaming Trinity RTX 4070 Ti SUPER 16GB/ASROCK Phantom Gaming RX 7900 XT 20GB; — система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler; — блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W; — оперативная память 4×16GB DDR5 6000MHz.