Сразу восемь бюджетных процессоров Xeon E5 V4 протестировали и сравнили с Ryzen 5 5600

Сборка с Xeon E5−2697A V3 включала оперативную память 4×8 ГБ Samsung DDR4−2133 CL12, материнскую плату Huananzhi X99-TF V2.0.

Тестовый стенд с Xeon E5 V4 состоял из комплекта оперативной памяти 4×8 ГБ Samsung DDR4−2400 CL14 (E5−2630 — с 4×8 ГБ Samsung DDR4−2133 CL12), материнской платы Huananzhi X99-TF V2.0 (E5−2687W — с Machinist X99-MR9A).

В компьютере с R5 5600 были матплата Asus Prime B450M-A II, модулей оперативной памяти 2×16 ГБ Corsair DDR4−3600 CL18.

В программах результаты тестирования оказались примерно такими же, как и ожидалось. Что касается игр, то в Assassin’s Creed Mirage вы даже с E5−2630 получите вполне играбельные 151 к/с, а лучшим процессором после Ryzen оказался E5−2697A. В Avatar: Frontiers of Pandora все процессоры выдают почти одинаковые результаты. Alan Wake II идёт даже с E5−2630 на хороших 86 к/с в среднем. На втором и первом месте в этой игре были E5−2697A и R5 5600. Подробнее со всеми замерами вы можете ознакомиться ниже.