Старый люкс против современного середняка: сравнение GTX 1080 Ti и RTX 3060

Assassin's Creed Mirage шла с ультра-высоким пресетом и с TAA Native. Средняя производительность в ней равнялась 89 к/с (с GTX 1080 Ti) и 100 к/с (с RTX 3060).

Apex Legends запускалась на высоких настройках графики с TSAA. В среднем в этой игре удалось получить 167 к/с и 164 к/с (с GTX 1080 Ti и RTX 3060 соответственно).

A Plague Tale: Requiem тестировалась с ультра-пресетом, RO Ultra Quality. Средний FPS в ней составил 66 к/с (1080 Ti) и 59 к/с (3060).

В Alan Wake 2 с настройками Custom средняя частота кадров находилась на уровне 21 к/с (1080 Ti) и 46 к/с (3060).

Baldur's Gate 3 шла с ультра-пресетом и TAA. Средние показатели производительности в ней находились в районе 97 к/с и 91 к/с (с GTX 1080 Ti и RTX 3060 соответственно).

Call of Duty: Modern Warfare II запускалась с ультра-пресетом, SMAA T2X Normal. В среднем частота кадров в этой игре составляла 85 к/с в обоих случаях.

В игре Counter Strike 2 в среднем с графикой Very High, No MSAA/FSR удалось достичь 351 к/с (GTX 1080 Ti) и 324 к/с (RTX 3060).