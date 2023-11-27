Старый люкс против современного середняка: сравнение GTX 1080 Ti и RTX 3060
На YouTube-канале NJ Tech выяснили, какую производительность в 15 современных играх в 1080p могут обеспечить GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ.
NJ Tech
Assassin's Creed Mirage шла с ультра-высоким пресетом и с TAA Native. Средняя производительность в ней равнялась 89 к/с (с GTX 1080 Ti) и 100 к/с (с RTX 3060).
Apex Legends запускалась на высоких настройках графики с TSAA. В среднем в этой игре удалось получить 167 к/с и 164 к/с (с GTX 1080 Ti и RTX 3060 соответственно).
A Plague Tale: Requiem тестировалась с ультра-пресетом, RO Ultra Quality. Средний FPS в ней составил 66 к/с (1080 Ti) и 59 к/с (3060).
В Alan Wake 2 с настройками Custom средняя частота кадров находилась на уровне 21 к/с (1080 Ti) и 46 к/с (3060).
Baldur's Gate 3 шла с ультра-пресетом и TAA. Средние показатели производительности в ней находились в районе 97 к/с и 91 к/с (с GTX 1080 Ti и RTX 3060 соответственно).
Call of Duty: Modern Warfare II запускалась с ультра-пресетом, SMAA T2X Normal. В среднем частота кадров в этой игре составляла 85 к/с в обоих случаях.
В игре Counter Strike 2 в среднем с графикой Very High, No MSAA/FSR удалось достичь 351 к/с (GTX 1080 Ti) и 324 к/с (RTX 3060).
С этими и другими результатами тестирования вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
Во всех 15 играх разница по средней производительности между видеокартами составила всего 1 к/с, или около 1%. Чуть лучше оказалась RTX 3060 12 ГБ.
Характеристики сборок: - процессор AMD Ryzen 9 5900X (PBO Auto); - материнская плата GIGABYTE X570 AORUS ELITE; - оперативная память 32GB (4x8GB) DDR4 3733MHz C16-16-16-32-48; - система охлаждения NZXT X62 Kraken AIO; - блок питания CORSAIR TX650M - 650 Watt 80+ Gold PSU - видеокарта ASUS GTX 1080 TI STRIX/ZATAC RTX 3060 12GB LHR OC; - оперативная память Windows 11 Pro (x64) Build 23H2; - SSD WD BLUE SN570 2TB.