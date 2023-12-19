Steam перестанет работать сразу на нескольких устаревших версиях Windows уже с 1 января 2024 года
Steam, крупнейший в мире онлайн-магазин игр, объявил, что с 1 января 2024 года прекратит поддержку старых операционных систем Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.
Ferra.ru
Пользователям, которые все еще используют эти версии системы, необходимо будет перейти на компьютеры, работающие под управлением Windows 10, Windows 11 или предстоящей Windows 12.
Это объявление было сделано в марте 2023 года, и хотя изначально оно не воспринималось всерьез из-за девятимесячного срока, теперь осталось менее 15 дней до истечения срока.
Согласно опросу об аппаратном и программном обеспечении Steam в ноябре 2023 года, только 1% пользователей Steam все еще используют старые версии Windows.
Учитывая, что общее количество пользователей Steam на декабрь 2023 года оценивается в 1.2 млрд, 1% составляет примерно 12 млн человек.