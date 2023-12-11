TCL представила необычный монитор с согнутым со всех сторон дисплеем

Произошло это в рамках мероприятия DTC 2023 в Ухане, Китай. Новый монитор, имеющий диагональ 31 дюйм, обладает разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, что обещает принести новый уровень визуального восприятия в игровой опыт.

Купольные дисплеи обычно используются в профессиональных симуляторах, но 31-дюймовый монитор TCL предлагает идеальный баланс для домашнего использования.

Экран такого размера считается оптимальным для 4K-монитора, учитывая плотность пикселей, и достаточно большим, чтобы оправдать некоторую кривизну.

На мероприятии DTC 2023 TCL также продемонстрировала другие инновации в области OLED-дисплеев, включая 8K OLED-дисплей с диагональю 65 дюймов.

Для тех, кто ищет экраны меньшего размера с еще более высокой плотностью пикселей, TCL предлагает 27-дюймовую 8K панель. Кроме того, для клиентов, заинтересованных в сетапе с двумя 4K-мониторами, доступен 57-дюймовый вариант с технологией MiniLED.