Tecno представил самый маленький игровой ПК с водяным охлаждением

Tecno MEGA MINI Gaming G1: этот мини-ПК может похвастаться званием первой настолько маленькой в мире модели с водяным охлаждением и выделенной видеокартой. Пользователи могут выбрать процессор Intel Core Ultra или i9−13900H, способный разгоняться до 5,4 ГГц. Система дополнена 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и 1 ТБ SSD-накопителем с возможностью расширения через два слота SO-DIMM. Возможности подключения включают Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4. Кроме того, MEGA MINI Gaming G1 оснащен интерфейсом Oculink для расширения возможностей внешней видеокарты.

Tecno MEGA MINI M1: при объеме всего 0,38 л и весе 445 г MEGA MINI M1 имеет алюминиевый корпус и обеспечивает производительность благодаря процессору Intel Core 13-го поколения. Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics позволяет пользователям обрабатывать несколько 4К-видеопотоков. M1 оснащен 16 ГБ памяти DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ через два слота SO-DIMM и предлагает 13 портов для подключения различных периферийных устройств.