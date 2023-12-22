Три поколения Ryzen 5 сравнили в играх: 3600 против 4500 и 5500
Эксперты YouTube-канала Hardware Tested протестировали в современных играх в Full HD процессоры Ryzen 5 3600, 4500 и 5500.
Hardware Tested
В игре Forza Horizon 5 с высоким пресетом средний FPS равнялся 123 к/с (R5 3600), 130 к/с (R5 4500) и 145 к/с (R5 5500). Максимальная частота кадров при этом составила 140 к/с, 150 к/с и 170 к/с соответственно, минимальная — 108 к/с, 114 к/с и 128 к/с соответственно.
Warzone 2.0 шла с пресетом Ultra. Средняя производительность в ней находилась на уровне 103 к/с (3600), 101 к/с (4500) и 111 к/с (5500), максимальная — 122, 97 и 121 к/с соответственно, минимальная — 103, 85 и 106 к/с соответственно.
GTA 5 запускалась на высоких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 156 к/с (с R5 3600), 152 к/с (с R5 4500) и 159 к/с (с R5 5500), FPS Max — 188 к/с во всех случаях, FPS Min — 107, 125 и 107 к/с соответственно.
В Apex Legends с графикой High удалось достичь в среднем 217 к/с (3600), 227 к/с (4500) и 232 к/с (5500). Максимальная частота кадров находилась при этом на уровне 271, 288 и 270 к/с соответственно, минимальная — 188, 183 и 191 к/с соответственно.
Battlefield 5 шла на настройках графики High. Средняя частота кадров в этой игре составляла 116 к/с (Ryzen 5 3600), 114 к/с (Ryzen 5 4500) и 122 к/с (Ryzen 5 5500), максимальная — 145 к/с, 138 к/с и 147 к/с соответственно, минимальная — 104, 79 и 103 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 тестировалась с высокой графикой. Средняя производительность в ней равнялась 124 к/с (с 3600), 121 к/с (с 4500) и 131 к/с (с 5500), максимальный FPS — 150 к/с, 130 к/с и 158 к/с соответственно, минимальный FPS — 105 к/с, 83 к/с и 111 к/с соответственно.
В Red Dead Redemption 2 удалось с ультра-настройками получить в среднем 103 к/с (R5 3600), 102 к/с (R5 4500) и 108 к/с (R5 5500), максимальная частота кадров равнялась при этом 122 к/с, 115 к/с и 118 к/с соответственно, минимальная — 95 к/с, 89 к/с и 93 к/с соответственно.
Игра Valheim запускалась с высоким пресетом. Средний FPS в ней находился в районе 152 к/с (R5 3600), 148 к/с (R5 4500) и 159 к/с (R5 5500), максимальный FPS — на уровне 184 к/с, 157 к/с и 191 к/с соответственно, минимальный FPS — в районе 128 к/с, 115 к/с и 121 к/с соответственно.
Вывод
Лучшие показатели средней производительности в играх были у процессора Ryzen 5 5500. Но в целом разница между ним и другими моделями по среднему FPS во всех играх сразу была не такая значительная: всего 7% (137 к/с у R5 3600 и у R5 4500, а также 146 к/с у R5 5500).
Характеристики сборки на Ryzen 5 3600: — процессор AMD Ryzen 5 3600 Stock; — видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24); — оперативная память Team Group XTreem 16GB (2×8) 3200MHz CL16 DDR4; — материнская плата ASUS X570-E; — система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; — блок питания Seasonic GX-650W Gold; — операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).
Характеристики сборки на Ryzen 5 4500: — процессор Ryzen 5 4500; — видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24); — оперативная память Team Group XTreem 16GB (2×8) 3200MHz CL16 DDR4; — материнская плата ASUS X570-E; — система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; — блок питания Seasonic GX-650W Gold; — операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).
Характеристики сборки на Ryzen 5 5500: — процессор Ryzen 5 5500; — видеокарта Gigabyte Aorus RTX 3070 8GB (Driver: 528.24); — оперативная память Team Group XTreem 16GB (2×8) 3200MHz CL16 DDR4; — материнская плата ASUS X570-E; — система охлаждения BeQuite Pure Rock Slim; — блок питания Seasonic GX-650W Gold; — операционная система Windows 10 Pro (activated, version: 21H2, 19 044).