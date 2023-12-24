Компьютеры
01:30, 24 декабря 2023
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У Испании появился суперкомпьютер MareNostrum 5, который объединят с квантовыми

Испания запустила MareNostrum 5, самый мощный суперкомпьютер в стране. Это чудо стоимостью 202 миллиона долларов, расположенное в Барселонском суперкомпьютерном центре, способно выполнять умопомрачительные 314 000 триллионов вычислений в секунду — в 10 000 раз мощнее своего предшественника двухдесятилетней давности.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Представьте себе совокупную мощь 380 000 ноутбуков высокого класса — вот что дает MareNostrum 5. Это не только вычислительная мощь, но и безумный объем памяти, который вырос с 15 до 650 петабайт.

Но дело не только в мощности. MareNostrum 5 должен произвести революцию в науке, помогая исследованиям в области искусственного интеллекта, прогнозирования климата, разработки лекарств и многого другого. MareNostrum 5 способен моделировать самые разные задачи — от изменения климата с беспрецедентным разрешением до создания более безопасных самолетов.

При этом, если верить разработчикам, в планах объединение мощностей этого суперкомпьютера с квантовыми аналогами.

Автор:Армен Зангиев
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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