У Windows 11 появилась настолько урезанная версия, что она занимает на жёстком диске меньше места, чем Windows 7

Этот релиз предлагает ещё более компактный образ ISO, вес которого составляет всего 2 ГБ, а для установки требуется чуть более 3 ГБ на жёстком диске.

Конечно, для того чтобы сделать Windows 11 на 17 ГБ легче, пришлось пойти на значительные жертвы. Разработчик отмечает, что проект потребовал серьёзных изменений в Компонентном хранилище Windows, Windows Defender, Microsoft Edge, Windows Update и многом другом.

В результате операционная система не имеет встроенного антивируса или браузера, а также не может устанавливать обновления (попытка открыть Windows Update приведёт к сбою приложения «Параметры»).

Кроме того, в системе отсутствуют сетевые драйверы, поэтому их следует подготовить заранее.

Несмотря на свои скромные размеры, Tiny11 Core всё же позволяет устанавливать приложения из Microsoft Store или из других источников, предоставляя более или менее работоспособную операционную систему.