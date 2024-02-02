Ученые научились «превращать» обычные материалы в детали квантового компьютера

Этот может произвести прорыв в области квантовых вычислений, позволив создать более мощные и эффективные компьютеры, способные произвести революцию в различных отраслях, включая медицину, материаловедение и искусственный интеллект.

Исследователи использовали технику, называемую деформационной инженерией, которая предполагает применение контролируемого напряжения к материалам на атомном уровне. Такая манипуляция может изменить электронные свойства материалов, сделав их более проводящими и пригодными для применения в квантовых вычислениях. Применив деформацию к пентателлуриду гафния, ранее считавшемуся «тривиальным» материалом, команда смогла превратить его в материал с уникальными квантовыми свойствами, который может быть использован в квантовых компьютерах.

«Квантовые компьютеры способны решать проблемы, которые в настоящее время неразрешимы для классических компьютеров», — говорит один из авторов новой работы.