Ученые открыли «экситонные провода» для сверхмощных квантовых вычислений
Исследователи из Мичиганского университета открыли революционный «провод» для экситонов, ключевых частиц в квантовых технологиях, который может проложить путь к квантовым компьютерам, работающим при комнатной температуре.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Команда исследователей обнаружила нарушение соотношения Эйнштейна и использовала его для перемещения экситонов в более компактные и эффективные пакеты. Экситоны, электронно-дырочные пары, необходимы для OLED-дисплеев, светодиодов и солнечных батарей, но отсутствие «чистого» заряда затрудняет их перемещение, пишут СМИ.
Используя пирамидальную структуру, ученые создали точную транспортную систему для экситонов, напоминающую провод. Это достижение может способствовать созданию сверхбыстрых и эффективных компьютеров, использующих как оптику, так и экситонику.
Исследование бросает вызов традиционным представлениям, открывая захватывающий скачок к будущим квантовым приложениям. По мере того как мечты о квантовых вычислениях становятся все ближе к реальности, может наступить эра суперзаряженных экситонов.