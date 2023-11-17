Компьютеры
00:45, 17 ноября 2023
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Учёные создали процессор, которому не нужна оперативная память

Исследователи разработали новаторский процессор, который представляет собой интегрированную чип-систему для векторно-матричного умножения и дискретной обработки сигналов.

Ferra.ru

Ferra.ru

Он изготовлен с использованием плавающих затворов полевых транзисторов на основе однослойного дисульфида молибдена.

Эта разработка представляет собой значительный шаг вперёд в области встроенных вычислений, поскольку она позволяет выполнять сложные вычислительные операции прямо внутри процессора, минимизируя необходимость в традиционной оперативной памяти.

А это, в свою очередь, может привести к созданию более эффективных и энергосберегающих вычислительных систем, особенно в областях, где требуется быстрая и эффективная обработка больших объёмов данных, таких как ИИ и машинное обучение.

Таким образом, свежая технология открывает новые перспективы для развития вычислительной техники, предлагая более компактные, экономичные и мощные решения для будущих поколений электронных устройств.

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