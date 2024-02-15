Компьютеры
Опубликовано 15 февраля 2024, 08:15
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Уникальную технологию Nvidia CUDA научились запускать на видеокартах AMD

Phoronix сообщил о значительном прогрессе в области совместимости программного обеспечения: создан ZLUDA, проект с открытым исходным кодом, который позволяет запускать немодифицированные приложения Nvidia CUDA непосредственно на графических процессорах AMD Radeon. Это устраняет необходимость в адаптации кода, потенциально открывая для пользователей AMD огромную библиотеку ПО.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Традиционно перенос программ на базе CUDA на платформу AMD HIP/ROCm требовал усилий разработчиков, даже с такими инструментами, как HIPIFY. ZLUDA меняет ситуацию, обеспечивая бинарную совместимость на уровне библиотек. Это означает, что вы можете «вставить» свое существующее приложение Nvidia CUDA и запустить его на AMD Radeon без каких-либо изменений в исходном коде.

Для обычных пользователей ZLUDA означает более широкий спектр совместимого программного обеспечения для таких задач, как научные вычисления, машинное обучение и творческие приложения. Больше не нужно ждать, пока разработчики перенесут свои программы с CUDA — просто установите ZLUDA и наслаждайтесь.

ZLUDA имеет двойную лицензию Apache 2.0 или MIT и использует язык программирования Rust. Ознакомиться с открытым кодом проекта можно в репозитории GitHub.

Автор:Армен Зангиев
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