Урезанные ИИ-ускорители NVIDIA оказались не интересны целевой китайской аудитории

Alibaba Group и Tencent, два крупнейших китайских облачных провайдера, тестируют образцы новых чипов NVIDIA с ноября. Компании сообщили NVIDIA, что они приобретут гораздо меньше новых чипов, чем планировали купить предыдущего поколения. В краткосрочной перспективе местные альтернативы становятся все более привлекательными для китайских покупателей. Alibaba и Tencent передают часть своих заказов на передовые чипы ИИ китайским компаниям, таким как Huawei Technologies. Они также разрабатывают собственные чипы ИИ. Baidu и ByteDance, владелец сервиса обмена видео TikTok, также ищут местные альтернативы.

В 2023 году Huawei получила от крупных китайских интернет-компаний заказы на поставку не менее 5000 ускорителей Ascend 910B. Они считаются ближайшей местной альтернативой высокопроизводительному чипу NVIDIA A100.

В долгосрочной перспективе китайские покупатели не уверены, что NVIDIA сможет продолжить поставки чипов, так как американские регуляторы могут еще больше ужесточить ограничения.