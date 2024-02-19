«Устаревший» игровой Ryzen 7 5700X3D сравнили с новым универсальным Ryzen 5 7500F
TheSpyHood
Spider-Man Miles Morales запускалась со средней частотой кадров 206 к/с (Ryzen 7 5700X3D) и 213 к/с (Ryzen 5 7500F).
The Last Of Us Remastered шла со средней производительностью 138 к/с (с Ryzen 7 5700X3D) и 147 к/с (Ryzen 5 7500F).
В игре Call of Duty: Modern Warfare III средний FPS находился в районе 211 к/с (Ryzen 7 5700X3D) и 208 к/с (Ryzen 5 7500F).
Resident Evil 4 тестировалась со средними показателями частоты кадров 192 (5700X3D) и 201 (7500F).
Hitman III шла со средним FPS на уровне 249 к/с (5700X3D) и 261 к/с (7500F).
В игре Call of Duty: Modern Warfare II средняя частота кадров равнялась 214 (с Ryzen 7 5700X3D) и 217 к/с (с Ryzen 5 7500F).
Farcry 6 тестировалась в среднем со 179 к/с (Ryzen 7 5700X3D) и 187 к/с (Ryzen 5 7500F).
Cyberpunk 2077 запускалась со средним FPS 140 к/с (5700X3D) и 141 к/с (7500F).
В Days Gone удалось в среднем получить 236 к/с (5700X3D) и 247 к/с (7500F).
Вывод
В целом в играх AMD Ryzen 5 7500F показывал себя лучше конкурента. Но разница была довольно незначительной: по среднему FPS во всех играх она составляла 3% (196 к/с у 5700X3D, 202 к/с у 7500F).
Характеристики игровых сборок: - операционная система Windows 11 Pro 64 Bit; - процессор AMD Ryzen 7 5700X3D (Gigabyte X570 Aorus Xtreme)/AMD Ryzen 5 7500F (Asus ROG Crosshair X670E HERO); - видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB; - система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler; - блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W; - оперативная память 4x16GB DDR5 4800MHz/4x16GB DDR4 4800MHz.