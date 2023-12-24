Утечка бенчмарков AMD Ryzen 7 8700G: чем будешь крыть, Intel?

Этот флагманский APU может похвастаться 8 ядрами Zen 4 и iGPU Radeon 780M, демонстрируя свое превосходство в грядущей платформе AM5 Desktop. С базовой тактовой частотой 4,20 ГГц и турбоускорением до 5,10 ГГц Ryzen 7 8700G обещает потрясающую производительность.

В ML-тестах Geekbench, оценивающих возможности искусственного интеллекта, Ryzen 7 8700G показал максимальный результат — 3933 балла в тестах ONNX CPU inference и 5255 баллов в ONNX DirectML Inference. Модернизированный NPU, предлагающий 16 TOPS, обеспечивает более высокую производительность по сравнению с предшественником — APU Phoenix Point.

Пока мы с нетерпением ждем запуска в феврале 2024 года, эти утечки намекают на то, что чип для настольных ПК будет превосходить по производительности свои аналоги для ноутбуков.