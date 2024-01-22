Компьютеры
Опубликовано 22 января 2024, 15:00
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В Китае начали продавать «ноутбучные» видеокарты RTX 4080M и 4090M, переделанные в «десктопные»

В Китае набирает популярность новый тренд: компании начали продавать видеокарты RTX 4080M и RTX 4090M, изначально предназначенные для ноутбуков, как десктопные GPU.
VideoCardz.com

VideoCardz.com

Эти видеокарты, хотя и не являются официальными продуктами NVIDIA, привлекают внимание благодаря своей доступной стоимости и уникальным характеристикам.

Китайские компании специализируются на маркетинге мобильных GPU как десктопных карт, используя менее дорогие мобильные видеочипы, бюджетные системы охлаждения и более простые печатные платы.

Эти карты ограничены мощностью в 175 Вт и, несмотря на то, что их продажа не санкционирована NVIDIA, они продолжают появляться на рынке.

RTX 4080M и RTX 4090M имеют значительно более низкие характеристики по сравнению с их десктопными аналогами.

Например, RTX 4090 оснащена GPU AD103 с 9728 CUDA ядрами и ограничена 16 ГБ памяти GDDR6, что на 40% меньше ядер и на 8 ГБ меньше памяти, чем у десктопной версии.

RTX 4080M предлагает 7424 CUDA ядра и 12 ГБ памяти GDDR6, что на 24% меньше ядер и на 4 ГБ меньше памяти.

Цены на RTX 4080M (десктоп) варьируются от $420 до $560, в то время как RTX 4090M (десктоп) предлагается по значительно более высокой цене.

Автор:Булат Кармак
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