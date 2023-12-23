В компьютере HP 1977 года нашли прозрачный процессор
Историк компьютерной техники наткнулся на скрытую жемчужину в старинном компьютере HP, датируемом 1977 годом. Этот прозрачный процессор, выполненный из кремния на сапфире, был недавно обнаружен Кеном Ширриффом, энтузиастом реверсивного проектирования микросхем. Вопреки своему футуристическому виду, назначение чипа было на удивление обычным — он служил вспомогательным компонентом контроллера дискет, спрятанного в скромной интерфейсной шине HP-IB.
Ken Shirriff
Глубокое погружение Ширриффа в конструкцию процессора демонстрирует увлекательный мир технологии «кремний-на-сапфире», появившейся по меньшей мере в 1963 году. Уникальные свойства сапфировой подложки, выступающей в роли изолятора, не только изолируют кремниевые области, но и повышают производительность за счет снижения емкости между транзисторами. Кроме того, изоляционные способности сапфира защищают от блуждающих токов, коротких замыканий и радиационного воздействия, что делает его идеальным для космической электроники.
В блоге подробно описываются тонкости чипа HP PHI, изучаются его логические затворы, FIFO и дешифратор адресов. Ширрифф также подчеркивает упущенный потенциал, подчеркивая, что если бы кремний-на-сапфире достиг большей производительности и более низкой стоимости производства, он мог бы произвести революцию в энергопотреблении и тактовых частотах.