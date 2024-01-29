В мобильные процессоры Intel Lunar Lake-MX встроят память Samsung LPDDR5X

Это значительный шаг вперёд, поскольку ранее такой подход к памяти был характерен только для процессоров серии M от Apple.

По слухам, новые процессоры Intel поддерживат до 32 ГБ двухканальной памяти LPDDR5X-8533, что позволит снизить потребление энергии и размеры чипа. Это особенно актуально для ноутбуков, где эффективность и компактность имеют первостепенное значение.

Intel Lunar Lake-MX обещают широкий спектр потребления энергии, включая сверхэффективные модели на 8 Вт, которые могут работать без охлаждения.

Старшие модели будут иметь TDP от 17 до 30 Вт. Ожидается, что производительность GPU Battlemage достигнет 3.8 TFLOPS, что сопоставимо с производительностью Apple M2.

Кроме того, в процессорах будет использоваться новая архитектура GPU Battlemage, известная как Xe2-LPG, и передовой нейронный процессорный блок (NPU 4.0) для повышения производительности ИИ.

Дата выпуска процессоров Lunar Lake-MX пока не объявлена, но ожидается, что они появятся на рынке в этом году.