Компьютеры
01:30, 30 ноября 2023
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В США хакеры взломали систему водоснабжения и оставили миллионы людей без воды

Хакеры из группировки Daixin Team взломали корпоративную сеть и системы связи Муниципального водного округа Северного Техаса (NTMWD) — госпредприятия, которое осуществляет водоснабжение, очистку сточных вод, утилизацию твёрдых бытовых отходов в 13 городах штата Техас.

Ferra.ru

Ferra.ru

Хакеры похвастались кражей 33 тысяч файлов о клиентах NTMWD. Представители госкомпании отметили, что на производственный процесс в целом хакерская атака не повлияла. Но из-за нарушения работы инфраструктуры без водоснабжения осталось порядка 2 млн человек в городах Плано и Фриске.

Работу штатных систем восстановить удалось достаточно быстро, но, как долго люди были без воды, неизвестно.

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