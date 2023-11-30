01:30, 30 ноября 2023
1 мин.
В США хакеры взломали систему водоснабжения и оставили миллионы людей без воды
Хакеры из группировки Daixin Team взломали корпоративную сеть и системы связи Муниципального водного округа Северного Техаса (NTMWD) — госпредприятия, которое осуществляет водоснабжение, очистку сточных вод, утилизацию твёрдых бытовых отходов в 13 городах штата Техас.
Ferra.ru
Хакеры похвастались кражей 33 тысяч файлов о клиентах NTMWD. Представители госкомпании отметили, что на производственный процесс в целом хакерская атака не повлияла. Но из-за нарушения работы инфраструктуры без водоснабжения осталось порядка 2 млн человек в городах Плано и Фриске.
Работу штатных систем восстановить удалось достаточно быстро, но, как долго люди были без воды, неизвестно.
https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2039530