В США «российских государственных хакеров» обвинили в распространении USB-червя
Американское издание Arstechnica обвинило «российских государственных хакеров» в распространении USB-вируса, червя, для заражения компьютеров преимущественно украинских правительственных организаций. Вирус называется LitterDrifter.
Ferra.ru
Хакерскую группировку, которой приписывают распространение вируса, называют Gamaredon, Primitive Bear, ACTINIUM, Armageddon, Shuckworm. По словам американских журналистов, принадлежность этой группировки к российскому правительству и ФСБ определяется по открытости кибератак. Другие хакеры действуют скрытно, но не эти, якобы действующие с 2014 года. И они атакуют не только Украину, но и другие страны.
Они заражают компьютеры простым и при этом эффективным USB-червём, который нужен для беспорядочного распространения с USB-накопителей. Вирус всегда находится на связи с серверами «росийских хакеров».
«Gamaredon по-прежнему нацелен на [широкий] спектр украинских целей, но из-за природы USB-червя мы видим признаки возможного заражения в различных странах, таких как США, Вьетнам, Чили, Польша и Германия. Кроме того, мы наблюдаем признаки заражения в Гонконге. Всё это может свидетельствовать о том, что, как и другие USB-черви, LitterDrifter [распространился] за пределы предполагаемых целей», — заявили исследователи Check Point, обнаружившие вирус.