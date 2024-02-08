Видеокарта не нужна! Тест Ryzen 7 8700G с мощной «встройкой» в играх
PC Support & Gaming Test
Forza Horizon 5 шла с пресетом Medium, FSR Off. Средняя производительность в ней равнялась 111 к/с, максимальная — 115 к/с, минимальная — 100 к/с.
Hogwarts Legacy запускалась на низких настройках графики с FSR2 Quality. Средний FPS в ней составил 56 к/с, максимальный — 60 к/с, минимальный — 54 к/с.
В игре The Last Of Us с настройками графики Medium и FSR2 Balanced удалось в среднем получить 36 к/с. Максимальный FPS равнялся при этом 43 к/с, а минимальный — 32 к/с.
Counter-Strike 2 тестировалась с FSR Off и средними настройками графики. Средняя частота кадров в этой игре составляла 130 к/с.
Игра Valorant запускалась со средней графикой. Средний FPS в ней составил около 250 к/с.
Assassin’s Creed Valhalla шла с пресетом Medium, FSR Off. Средние показатели производительности в этой игре равнялись 53 к/с, максимальные — 56 к/с, минимальные — 48 к/с.
Assassin’s Creed Mirage запускалась с теми же настройками, что и игра выше. Средний FPS в ней составил 49 к/с, максимальный — 52 к/с, а минимальный — 43 к/с.
A Plague Tale: Requiem шла с пресетом Medium, Resolution Optimizer Performance. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 42 к/с, максимальный FPS — 48 к/с, минимальный — 38.
Shadow of the Tomb Raider тестировалась с пресетом Low. В среднем показатели производительности в ней находились на уровне 62 к/с, Max FPS — 66, Min FPS — 53.
Red Dead Redemption 2 запускалась с FSR Off, Medium Settings. Средний FPS в игре составлял 50 к/с, максимальный — 54 к/с, минимальный — 46 к/с.
В игре Marvel’s Spider-Man: Miles Morales с настройками графики Medium, FSR2 Balanced средняя производительность находилась на уровне 66 к/с, максимальная равнялась 71 к/с, а минимальная — 57 к/с.
Grand Theft Auto V God of War шла с настройками High, FXAA On, MSAA On. В среднем в игре FPS составлял 90 к/с, максимальный — 98, минимальный — 85.
God of War шла с графикой Original, FSR Balanced. Средняя частота кадров в ней составляла 45 к/с, Max FPS — 48, Min FPS — 41.
Игра Far Cry 6 запускалась с пресетом Medium, FSR Off. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 53 к/с, максимальная — 55 к/с, минимальная — 50 к/с.
Наконец, Cyberpunk 2077 тестировалась с низкими настройками графики и FSR Off. В среднем в этой игре удалось получить 45 к/с, минимальный FPS равнялся 41 к/с, а максимальный — 51.
Вывод
В среднем вы можете в играх в 1080p ожидать от Ryzen 7 8700G производительности на уровне 76 к/с.
Тестовый стенд: — процессор AMD Ryzen 7 8700G 8 Cores 16 Threads (Base Clock:- 4.2 GHz, Boost Clock:- 5.1 GHz); — оперативная память 32GB DDR5 6400 MHz Dual Channel; — видеокарта AMD Radeon 780M (Core Clock:- 2900 MHz, Memory Clock:- 3200 MHz, Default VRAM:- 512MB); — накопитель Western Digital Blue SN570 M.2 NVMe 2TB SSD; — материнская плата Gigabyte X670 AORUS ELITE AX ATX; — блок питания Corsair CV650; — операционная система Windows 11.