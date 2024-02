Видеокарта не нужна! Тест Ryzen 7 8700G с мощной «встройкой» в играх

Forza Horizon 5 шла с пресетом Medium, FSR Off. Средняя производительность в ней равнялась 111 к/с, максимальная — 115 к/с, минимальная — 100 к/с.

Hogwarts Legacy запускалась на низких настройках графики с FSR2 Quality. Средний FPS в ней составил 56 к/с, максимальный — 60 к/с, минимальный — 54 к/с.

В игре The Last Of Us с настройками графики Medium и FSR2 Balanced удалось в среднем получить 36 к/с. Максимальный FPS равнялся при этом 43 к/с, а минимальный — 32 к/с.

Counter-Strike 2 тестировалась с FSR Off и средними настройками графики. Средняя частота кадров в этой игре составляла 130 к/с.

Игра Valorant запускалась со средней графикой. Средний FPS в ней составил около 250 к/с.

Assassin’s Creed Valhalla шла с пресетом Medium, FSR Off. Средние показатели производительности в этой игре равнялись 53 к/с, максимальные — 56 к/с, минимальные — 48 к/с.

Assassin’s Creed Mirage запускалась с теми же настройками, что и игра выше. Средний FPS в ней составил 49 к/с, максимальный — 52 к/с, а минимальный — 43 к/с.