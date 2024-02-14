Опубликовано 14 февраля 2024, 12:45
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Видеокарта NVIDIA RTX 5090 выйдет уже в конце 2024 года по цене около $2000
Известный автор утечек и ведущий YouTube-канала Moore's Law Is Dead поделился свежей информацией о долгожданной флагманской видеокарте следующего поколения от NVIDIA — RTX 5090.
Ferra.ru
По его словам, новинка, которая обещает установить новые стандарты в области графической производительности, появится на рынке в конце IV квартала 2024 года.
Ценник на момент запуска составит около $2000, что делает ее одной из самых ожидаемых премиальных моделей для геймеров и профессионалов в области графики.
Хотя точные технические характеристики пока держатся в тайне, обсуждение с представителями компаний, сотрудничающих с NVIDIA, позволило предположить, что новая видеокарта сохранит использование памяти GDDR6.
Этот выбор обусловлен сочетанием высокой производительности и относительной доступности технологии, что, безусловно, окажет положительное влияние на стоимость и доступность устройства для конечных пользователей.