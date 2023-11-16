Видеокарты Intel спустя год обновлений драйверов: выгоднее AMD и NVIDIA?

В самом начале у Intel, что естественно, драйвера для ARC A770 были «сырыми». Но изменилось ли что-то спустя год? Как сейчас эта видеокарта ведёт себя в сравнении с Nvidia RTX 4060 8 ГБ?

Уже во время первых тестов обнаружился серьёзный нагрев видеопамяти у ARC A770 8 ГБ. Это 86 градусов. Однако сам чип GPU греется только до 71 градуса.

Функция XeSS на Quality у Intel даёт небольшой прирост производительности и делает картинку более «сочной». При переключении на режим производительности резкость изображения ухудшается, на краях объектов появляется заметная «лесенка». Также FSR ухудшает качество картинки.

В PUBG на среднем пресете ARC A770 выдаёт вполне играбельную производительность. Tarkov на средних настройках графики без FSR и с FXAA качество графики плохое, а FPS - на уровне 80 к/с. Изменить это в лучшую сторону можно при помощи TAA. Результаты этих и других игр в сравнении с RTX 4060 - ниже на изображениях.